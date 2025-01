Farmácias novamente a braços com problema informático

No espaço de uma semana, repetem-se os constrangimentos nas farmácias portuguesas. Há registo de falhas nos sistema informático que estão a impedir a dispensa de prescrições eletrónicas, esta quarta-feira.

Em declarações à Renascença, a presidente da Associação Nacional de Farmácias confirma "que se verificaram constrangimentos ao nível do acesso aos sistemas de dispensa" que estiveram "temporariamente indisponíveis devido a problemas técnicos" e que afetaram "de forma transversal todas as farmácias do país".

Ema Paulino assegura, no entanto, que "os sistemas estão a ser repostos de forma progressiva", pelo que acredita que "os problemas estejam completamente resolvidos daqui a pouco tempo".