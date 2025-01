Câmara de Leiria rejeita deslocalização para Pombal da formação em desporto do Politécnico

O presidente da Câmara de Leiria rejeitou esta quarta-feira a deslocalização da formação na área do desporto da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) de Leiria para Pombal, onde o Politécnico quer criar uma escola.

"Esta proposta, atualmente em discussão, é, para mim, motivo de grande preocupação, pois contraria anos de trabalho árduo e planeamento estratégico desenvolvido em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e com diversas entidades, para a construção das novas instalações da ESECS nos terrenos da antiga prisão-escola", afirmou Gonçalo Lopes, numa publicação no Facebook.

O autarca recordou que, "desde o início, o projeto da nova ESECS integrou as áreas de educação e desporto", tendo sido "dados passos importantes como a aquisição de terrenos, o loteamento, o acordo com o IEFP [Instituto do Emprego e Formação Profissional] para a compra da escola atual e a alocação de fundos do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]".

"Este processo reflete o compromisso da Câmara de Leiria e do IPL com o desenvolvimento do ensino superior na nossa cidade", considerou Gonçalo Lopes, também presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, entidade que integra 10 municípios, incluindo Leiria e Pombal.

Manifestando plena concordância com a instalação de ensino superior em Pombal, o presidente do município defendeu, contudo, que tal não pode "prejudicar as escolas ou áreas já estabelecidas em Leiria, posição que o presidente atual do IPL sempre defendeu".

"Caso o IPL decida criar uma nova escola superior de desporto, é essencial que a mesma seja integrada no plano estratégico existente, sem amputar a área de desporto de Leiria", referiu, esclarecendo que "se o terreno da futura ESECS não for suficiente para acolher a nova e futura escola superior de desporto", a autarquia está disponível "para colaborar em soluções alternativas, como o aproveitamento do espaço no topo norte do Estádio Municipal".

"Leiria tem uma forte identidade desportiva" e foi "Cidade Europeia do Desporto"



Gonçalo Lopes salientou, por outro lado, que "Leiria tem uma forte identidade desportiva" e foi "Cidade Europeia do Desporto", além de que tem "uma das maiores massas críticas desportivas de Portugal, com atletas, clubes e infraestruturas".

O presidente da Câmara disse que o futuro do ensino superior em Leiria é "um assunto demasiado importante para ser decidido de forma precipitada ou influenciado por dinâmicas externas aos reais interesses" da região, e avisou que, sem "visão estratégica, agregadora e com escala", a ambição de ser universidade "ficará sempre comprometida".

Em agosto de 2024, o Politécnico de Leiria informou ter criado um grupo de trabalho para avaliar a viabilidade de criação de uma escola superior em Pombal.

Três meses depois, o presidente do instituto, Carlos Rabadão, disse à Lusa que iria ser proposta a criação de uma escola superior em Pombal, a sexta do instituto.

Na ocasião, Carlos Rabadão explicou que o objetivo é que a escola tenha cursos técnicos superiores profissionais, de licenciatura e depois, "com o tempo, evoluir para os mestrados e, quem sabe, para o doutoramento".

O responsável do Politécnico referiu que as áreas identificadas e com "potencial para o território" são a sustentabilidade e bem-estar, transportes e logística, proteção civil e gestão do território, e indústria transformadora e comércio.

"Há uma regra de ouro no Politécnico de Leiria em que as escolas, cada uma delas, debruça-se sobre as suas áreas específicas e não há concorrência entre escolas, ou seja, não há ofertas formativas iguais em escolas diferentes", declarou então.

Hoje, na sequência da publicação do autarca de Leiria, Carlos Rabadão afirmou que "a eventual criação de uma escola superior na área do desporto em Pombal é um tema que está neste momento em estudo e discussão interna, não havendo ainda nenhuma decisão".

"As áreas científicas a serem implementadas na futura escola superior de Pombal, bem como o nome da escola, estão ainda em análise e discussão, pelo que nesta fase é prematuro comentar uma proposta que ainda está a ser devidamente avaliada", disse.

O Politécnico de Leiria tem cinco escolas superiores (três em Leiria, uma nas Caldas da Rainha e outra em Peniche), além de núcleos de formação (um dos quais em Pombal) e unidades de investigação.