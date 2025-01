Alunos imigrantes. Escolas já podem recrutar mediadores linguísticos

As escolas já podem recrutar mediadores linguísticos e culturais para ajudar na integração de alunos imigrantes.

Um despacho conjunto dos Ministérios das Finanças e da Educação, publicado esta quarta-feira em Diário da República, autoriza a realização do concurso para recrutar 287 mediadores.

Este processo será conduzido pelas escolas e os novos técnicos ficam com contrato até 31 de agosto deste ano.

De recordar, que esta é uma das medidas do plano Aprender Mais Agora, apresentado no início do ano letivo pelo ministro da Educação, e tem como objetivo melhorar as aprendizagens dos alunos estrangeiros.