Urgências. Ministra reconhece tempos de espera muito superiores ao recomendado

A Ministra da Saúde reconhece que os tempos de espera em algumas urgências do país são muito superiores ao recomendado.

Nas últimas semanas, há hsopitais com tempos médios superiores às dez horas para atendimento urgente.

Em declarações aos jornalistas à margem da reunião com associações de doentes na área da oncologia, no Infarmed, esta terça-feira, Ana Paula Martins rejeitou, no entanto, que o plano de inverno no Serviço Nacional de Saúde (SNS) esteja a falhar.

"Temos uma preocupação evidente com algumas unidades de saúde que, pela pressão que estão a sofrer, apresentam tempos de espera muito acima daquilo que é, não só recomendado sob o ponto de vista clínico, mas sob o ponto de vista humano", admite a ministra.

Ana Paula Martins recusa no entanto a ideia de que o plano de inverno esteja a falhar.

"Não posso reconhecer que o plano de inverno esteja a falhar e, apesar de nos prepararmos muitíssimo, este é sempre um teste enorme de resistência e resiliência ao SNS. É aqui, está a ser em Inglaterra, em Espanha, em Itália e em França”, sublinhou.