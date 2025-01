Urgências. Ministra reconhece tempos de espera muito superiores ao recomendado

Anastácio Lopes

14 jan, 2025 Lisboa 14:43

Não basta a um político reconhecer que os tempos de espera são muito superiores aos que são recomendados, não só nas urgências, mas també,m, nos centros de saúde, implicando estes atrasos vidas perdidas, sofrimentos que ninguém paga, etc, o que é agravado com as insensibilidades, falta de formação humana e de brio profissional de uma pseudo ministra que nem responde aos cidadãos que a contata para lhe denunciarem o facto de estarem a caminho de 3 meses à espera que o centro de sa ude Lumiar/Santa Clara lhe marque uma consulta para a sua alegada médica de família, que será a primeira, pois sempre que o tentou fazer, a médica estava ausente, seja por baixa, seja por férias, impedindo-se assim um utente, crónico, de alto risco e com uma incapacidade de 88% de aceder aos cuidados de saúde primários, por irresponsabilidade e incompetência da Ministra e da Diretora daquele centro de saúde, que tendo conheci,mento desta vergonha, nada assumiram até hoje, para marcarem e realizarem uma consulta com outro técnico de saúde que substitua a sua colega por ausência permanente da mesma. Onde estão as vergonhas, brio profissional, para as que sabem o que isso é, e o respeito pelos direitos dos utentes prioritários, que nem para a marcação de uma simples consulta lhes é respeitada a prioridade de que a lei lhes concede,, mas que a irresponsável e incompetente diretora do Centro de Saúde lhe continua a negar ilegalmente?