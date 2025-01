​Sapadores alertam: “Concursos estão a ficar sem operacionais”

Sapadores alerta: “Concursos estão a ficar sem operacionais”

Manuel Pires

O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS) avisa que em algumas regiões do país está a ser difícil contratar operacionais.

As condições de trabalho e a remuneração não são apelativas, numa altura em que a PSP está a oferecer melhores condições.

O alerta foi deixado esta terça-feira, no Parlamento, por Leonel Mateus, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores.

“Em mais do que um ponto do país está acontecer que diversos concursos estão a ficar sem operacionais para esta carreira, ainda mais quando agora temos a PSP que abriu as portas com condições mais apelativas do que os bombeiros sapadores até aos 40 anos para funcionários públicos e nós tememos que isto nos venha até a roubar operacionais. É importante pôr a profissão de bombeiro sapador com condições idênticas às das forças de segurança para não perdermos operacionais.”

O vice-presidente do SNBS acusa ainda o Governo de falta de transparência nas negociações, quando decide criar dois grupos de sindicatos.

As formas de luta dos sapadores, quer no Parlamento quer junto à sede do Governo foram também levantadas na audição parlamentar.

Leonel Mateus diz que a paciência acabou e deu o exemplo do congelamento dos salários.

“O ordenado mínimo nacional subiu 527 euros, os bombeiros sapadores continuam estagnados e veem-se a ser empurrados de governo para governo, sem solução e de formas mais fofinhas já eles tentaram nos últimos 22 anos e nada resultou”, disse aos deputados o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores.