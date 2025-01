Homem de 59 anos morre atropelado em Guimarães

Um homem de 59 anos morreu esta terça-feira atropelado por uma viatura em Briteiros Santo Estêvão, concelho de Guimarães, distrito de Braga, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado pelas 20h27, para um atropelamento envolvendo uma viatura ligeira na rua da Liberdade, na Estada Nacional 309 (EN 309), em Briteiros Santo Estêvão, concelho de Guimarães.

Fonte do Comando Sub-regional do Ave referiu à Lusa que o óbito do homem, com 59 anos, foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães.

No local estiveram também os bombeiros das Taipas e da GNR, num total de 13 operacionais.