Detido suspeito de agredir à paulada bombeiro que abastecia cisterna

O homem suspeito de ter agredido um bombeiro em Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, foi detido esta terça-feira pela GNR no concelho vizinho de Aljustrel e vai ser presente a tribunal, revelou fonte policial.

A fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à agência Lusa que o homem, de 44 anos, foi detido, esta manhã, no concelho de Aljustrel, por suspeitas de ser o autor da agressão contra um bombeiro da corporação de Ferreira do Alentejo, na segunda-feira.

Segundo a fonte da GNR, o suspeito encontra-se em instalações desta força de segurança e deverá ser presente a primeiro interrogatório judicial ainda hoje, no Tribunal de Ferreira do Alentejo, para a aplicação de eventuais medidas de coação.

Após a agressão, acrescentou a fonte, o alegado agressor abandonou o local e também não foi localizado pela GNR na área de residência.

A agressão com um pau ocorreu, na segunda-feira, na periferia de Ferreira do Alentejo, tendo o bombeiro, de 34 anos, sofrido ferimentos ligeiros.

Também em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ferreira do Alentejo, João Matias, explicou que a agressão ocorreu quando os bombeiros procediam ao abastecimento de um camião cisterna da corporação com água de um furo para levar para a povoação de Odivelas.

"O homem queria à força encher um jerricã e o bombeiro não o deixou", pois aquela "água ainda não está tratada", e o alegado agressor "atirou-lhe o jerricã e pegou num barrote de madeira e bateu-lhe com ele nas costas e na cabeça", relatou.

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Ferreira do Alentejo, o bombeiro agredido foi transportado para o hospital de Beja, onde "foi suturado com oito pontos" na cabeça, e, entretanto, teve alta hospitalar.

"O bombeiro apresentou queixa na GNR quando saiu do hospital", acrescentou.