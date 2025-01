Deportações nos EUA. "É inevitável que açorianos sejam afetados"

O Governo dos Açores está a preparar um plano de contingência para acolher emigrantes açorianos que venham a ser deportados dos Estados Unidos, após a tomada de posse de Donald Trump, no dia 20.

Em conferência de imprensa, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, disse que a região está a preparar-se “para o pior” e admitiu que podem ser “centenas”, os açorianos em situação ilegal.

Em declarações à Renascença, Andrea Moniz, da Associação de Emigrantes Açorianos, diz que há, tal como no passado, a possibilidade de serem deportados cidadãos do arquipélago. No entanto, embora não tendo um número em perspetiva, a responsável não acredita que esse número seja comparável com o de outras nações.

“Sim, há emigrantes na América que não têm documentos, por isso, há essa possibilidade. Mesmo em termos estatísticos, nos últimos anos, durante o seu primeiro mandato [de Trump] houve alguns, mas não muitos [deportados]. Mas, é inevitável que os açorianos sejam afetados, mas eu não acho que os números venham a ser tão altos como em algumas nacionalidades”, aponta.

Andrea Moniz adianta que, em conjunto com o governo regional, estão a ser preparadas várias respostas na área da habitação, apoios sociais e também na área do emprego.