Câmara do Porto abre estações de metro a pessoas em situação de sem-abrigo

A Câmara do Porto vai abrir hoje e quarta-feira à noite as estações de metro do Campo 24 de Agosto e Casa da Música para acolher pessoas em situação de sem-abrigo devido às baixas temperaturas, foi hoje anunciado. .

Na sua página oficial, o município, liderado pelo independente Rui Moreira, referiu que ativou o nível amarelo do Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, o segundo de quatro patamares, devido à previsão de temperaturas abaixo dos 3ºC durante as próximas 48 horas. .

Além das estações de metro, também o Centro de Acolhimento de Emergência (CAE) Joaquim Urbano estará aberto com 30 camas disponíveis e transporte em caso de necessidade.

"O município assegurará a sinalização de todas as pessoas acolhidas no CAE de forma a prestar apoio social e efetuar os encaminhamentos que se revelem necessários", salientou. .

No terreno, a autarquia vai coordenar a intervenção com o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA), estando presente nas estações de metro para distribuir cobertores, bebidas quentes e uma refeição.

Esta ação conta com o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil, da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros também em matéria de disponibilização de recursos e veículos e, no caso dos Sapadores, na prestação de primeiros socorros.

"O município do Porto manter-se-á atento às informações partilhadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) no que diz respeito a alterações das previsões meteorológicas adaptando, se necessário, o nível do Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo", frisou. .