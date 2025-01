Câmara de Lisboa reforçou apoio a sem-abrigo devido ao frio

Sofia Athayde explicou ainda que a ativação do plano de contingência para as pessoas em situação de sem-abrigo perante o tempo frio "deve ser ponderada quando se prevejam valores diários de temperatura mínima igual ou abaixo dos três graus durante pelo menos 48 horas".

No que diz respeito ao NPISA, segundo a autarquia lisboeta, foi feita a "sensibilização, junto dos parceiros e equipa, no sentido de providenciarem os ajustes necessários nas equipas técnicas de rua, área de saúde, distribuição alimentar e voluntariado, assim como nos centros de alojamento temporário".

"Temos estado a acompanhar, mas, no entanto, desde dia 9 de janeiro a Câmara Municipal de Lisboa tomou as necessárias medidas de reforço junto das populações mais vulneráveis", sublinhou, referindo que esse trabalho está a ser acompanhado pelo Núcleo de Planeamento e Intervenção de Sem-Abrigo (NPISA) e pelo Departamento para os Direitos Sociais.

Em resposta, a vereadora com o pelouro dos Direitos Sociais assegurou que a Câmara de Lisboa está a acompanhar e a monitorizar a situação, referindo que há um aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que se refere ao distrito de Lisboa, mas será "uma situação passageira", prevendo-se que na capital a temperatura mínima seja de quatro graus celsius na quarta-feira e de oito graus celsius na quinta-feira.

Sofia Athayde (CDS-PP) foi esta tarde questionada durante a reunião da Assembleia Municipal de Lisboa pelo deputado único do PAN, António Morgado Valente, sobre as medidas a implementar na capital face à previsão de agravamento das condições climáticas nos próximos dias, com uma vaga de frio.

A Câmara de Lisboa está a reforçar desde quinta-feira as medidas de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente para mitigar os efeitos das baixas temperaturas, indicou a vereadora dos Direitos Sociais.

A Câmara do Porto anunciou que vai abrir hoje e na quarta-feira à noite as estações de metro do Campo 24 de Agosto e Casa da Música, para acolher pessoas em situação de sem-abrigo devido às baixas temperaturas.

Na sua página oficial, o município, liderado pelo independente Rui Moreira, referiu que ativou o nível amarelo do Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, o segundo de quatro patamares, devido à previsão de temperaturas abaixo dos 3ºC durante as próximas 48 horas.

Além das estações de metro, também o Centro de Acolhimento de Emergência (CAE) Joaquim Urbano estará aberto com 30 camas disponíveis e transporte em caso de necessidade.

Os 18 distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido ao frio na quarta-feira, segundo o IPMA, encontrando-se já hoje 14 distritos em aviso amarelo.

De acordo com a página do IPMA, encontram-se já hoje em aviso amarelo, igualmente pelo tempo frio, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal.

Estes distritos têm aviso válido até às 09h00 de quarta-feira devido à "persistência de valores baixos da temperatura mínima", explica o IPMA.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.