Câmara de Lisboa disponível para instalar câmaras no Martim Moniz

A Câmara Municipal de Lisboa diz-se disponível para avaliar e adotar novos locais que sejam considerados fundamentais para o alargamento do sistema de videovigilância previsto para a cidade de Lisboa.

Em comunicado, a autarquia lisboeta diz que o objetivo deste sistema é “permitir reforçar a segurança de pessoas e bens, auxiliar as forças da autoridade a cumprir o seu papel de proteger e garantir a lei”.

Esta terça-feira ficou a saber-se que a PSP quer instalar câmaras no Martim Moniz, em Lisboa.

Não estava previsto que esta zona fizesse parte dos planos de videovigilância. No entanto, fonte oficial da polícia diz ao Diário de Notícias que está agora prevista a instalação de câmaras em mais 40 locais.

A autarquia da capital da nota de que a PSP, fruto do seu conhecimento e análise da criminalidade na cidade de Lisboa, definiu um conjunto de zonas onde seria importante possuir um sistema deste tipo com capacidades preventivas, de rápido diagnóstico e de acompanhamento remoto, complementando desta forma o serviço prestado pela presença física das forças da autoridade.

“O Martim Moniz não foi uma zona inicialmente definida pela PSP no levantamento anteriormente feito e partilhado com a autarquia, mas naturalmente, sendo este um processo dinâmico e de análise permanente a CML estará disponível para que sejam identificadas novas áreas de acordo com as avaliações e solicitações das autoridades policiais”, lê-se no comunicado enviado à Renascença.

Segundo o documento, a grande prioridade no momento atual para o presidente Carlos Moedas é “a conclusão do processo de implementação de videovigilância na zona do Cais do Sodré”.

“Este é um local fundamental onde é necessário reforçar todos os mecanismos de segurança. É uma área onde todos os dias circulam milhares de pessoas e tem também uma enorme pressão de diversão noturna”, lê-se.