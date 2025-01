Aumento de doentes cancela cirurgias programadas e não urgentes no Algarve

Foram canceladas as cirurgias programadas e não urgentes nos hospitais do Algarve por causa do aumento da procura de doentes. A medida entrou em vigor esta segunda-feira e, até agora, e de acordo com o diretor da unidade local de saúde, terão sido adiadas cerca de duas dezenas de marcações.

Ouvido pela Renascença, Tiago Botelho explica que a medida está em avaliação permanente e pode ser revertida a qualquer momento.

"Esta medida está, a todo o momento - quase de hora a hora - a ser acompanhada pela direção clínica. Aliás, a direção clínica vai apreciando, quer a situação de procura dos cuidados de saúde nas urgências, quer os pedidos que as diferentes especialidades cirúrgicas vão fazendo para o não cancelamento de algumas cirurgias e, portanto, esta situação será revertida a qualquer momento", assegura Tiago Botelho, que acredita que, "continuando a procura de serviços de urgência tal como se tem estado a registar", e graças a 51 camas que foram adicionadas ao serviço, seja possível "reverter a decisão" ainda "durante esta semana ou no início da próxima".

O diretor da ULS do Algarve diz que os serviços de urgência – tanto em Portimão como em Faro – estão assegurados porque foram contratados mais 16 profissionais – entre médicos e enfermeiros - para se ocuparem das 51 camas entretanto abertas para responder ao aumento da procura. A maioria dos profissionais, confirma, "tem vindo em regime de prestação de serviços", os chamados "tarefeiros", para "acudir transitoriamente este aumento de atividade".

Apesar das mudanças, Tiago Botelho acredita que "as equipas dos serviços de urgência estão bem dimensionadas para atender quem chega".

"O que estava já a ser difícil de manter era atender a quem chega e aos doentes que se estavam a prolongar em estadia em serviço de urgência durante mais tempo", admite, repetindo que, nesse sentido, foi feito um "recrutamento de pessoas" para atender às 51 novas camas "que foram abertas", o que "permite libertar o tempo dos profissionais que estão nos serviços de urgência para atender aos novos doentes".