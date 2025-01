Atropelamento em Ovar causa um morto e corta Linha do Norte

Um homem com cerca de 50 anos morreu esta terça-feira na sequência de um atropelamento ferroviário em Ovar, no distrito de Aveiro, encontrando-se a circulação na linha do Norte interrompida, disse fonte dos Bombeiros.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ovar, José Paulo Marques, disse que o alerta para o atropelamento ferroviário, que ocorreu numa passagem de nível pedonal a sul da estação da CP, foi dado cerca das 18h15.

O comandante referiu ainda que a vítima foi colhida por um comboio Alfa Pendular que seguia no sentido Norte - Sul.

A circulação ferroviária está cortada nos dois sentidos.