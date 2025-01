Atenção ao frio. Temperaturas descem em todo o país

Devido ao tempo frio, os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal vão estar sob aviso amarelo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Bragança, Guarda, Setúbal, Santarém, Lisboa e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo até às 10h00 de quarta-feira, devido à “persistência de valores baixos da temperatura mínima”.

Em Beja, Portalegre e Évora o aviso amarelo entra em vigor às 00h00 de quarta-feira mantendo-se até às 10h00 de quinta-feira.

Para esta terça-feira é esperado céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade por nuvens altas nas regiões Norte e Centro.

O vento deverá ser fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado a forte nas terras altas, em especial até final da manhã.

As previsões apontam ainda para acentuado arrefecimento noturno, formação de geada, em especial no interior e descida de temperatura, em especial da mínima.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 8ºC, na Guarda, e os 15ºC, em Setúbal e e em Faro, e as temperaturas mínimas entre os -4º C, em Bragança e na Guarda, e os 7ºC, em Faro.