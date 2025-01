Vem aí tempo seco e frio

As temperaturas começam a descer esta segunda-feira, podendo chegar a -2ºC em Bragança e Vila Real.

De acordo com o Instituto Portugal do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo e vento deverá soprar em geral fraco predominando de nordeste, soprando moderado a forte nas terras altas.

As previsões apontam ainda para acentuado arrefecimento noturno, formação de geada, em especial nas regiões do interior e descida de temperatura, em especial da mínima.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 7ºC, na Guarda, e os 18ºC, em Leiria, e as temperaturas mínimas entre os -2º C, em Bragança e Vila Real, e os 9ºC, no Porto e em Setúbal.