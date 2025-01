Tempo médio de espera para doentes urgentes ultrapassa as 13 horas em Portimão

O tempo médio de espera para doentes considerados urgentes no Hospital de Portimão era superior a 13 horas pelas 10:00, quando havia nove utentes com pulseira amarela a aguardar atendimento após triagem, seguindo dados oficiais.

Segundo a informação disponibilizada no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), os dados apresentados referem-se ao tempo médio de espera nas duas horas anteriores.

As regras ditam que os utentes considerados urgentes (pulseira amarela) devam ser atendidos em 60 minutos e os muito urgentes (pulseira laranja) em 10 minutos. .

Na região de Lisboa, pelas 10:00, segundo o portal do SNS, o Hospital Fernando da Fonseca era onde os tempos médios de espera estavam mais elevados, com mais de seis horas para utentes urgentes (quatro pessoas a aguardar atendimento após triagem) na urgência geral.

Em Santa Maria o tempo médio de espera indicado no portal do SNS pelas 10:00 era superior a uma hora e havia 10 pessoas a aguardar atendimento após triagem.

No Hospital Garcia de Orta, em Almada, o tempo médio de espera para utentes urgentes era cerca de hora e meia (cinco pessoas a aguardar atendimento após triagem), no Hospital Nossa Senhora do Rosário (Barreiro) ultrapassada as três horas (oito utenmtes à espera) e em Évora, no Hospital Espirito Santo, os utentes com pulseira amarela aguardavam mais de duas horas e meia.

Na região Centro, no Hospital de Santo André (Leiria) o tempo médio de espera para utentes com pulseira amarela indicado no portal pelas 10:00 era de quase duas horas, com 14 utentes a aguardar após triagem.

No Norte, no Hospital São João (Porto) pelas 10:00 o tempo médio de espera era superior a uma hora para utentes urgentes e havia seis pessoas com pulseira amarela a aguardar atendimento após triagem.