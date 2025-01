Professora fala de agressão: “Foi muito difícil lecionar quando tinha um aluno a provocar-me”

Nada fazia prever o que teve de enfrentar naquele dia, no final de uma aula de Matemática. A professora que falou com a Renascença e que pediu para não ser identificada tentou evitar que não houvesse agressões físicas entre dois alunos, mas um deles reagiu mal, enfrentou-a e empurrou-a.

O relato é feito pela própria: “Virou-se para mim e começou a dizer que não saía da sala, porque a sala não era minha. Eu disse-lhe que a sala não era minha, mas quem manda aqui quando estamos em aula sou eu, 'portanto se faz favor abandona a sala de aula'. Foi-me enfrentando com o tom cada vez mais elevado até que… empurra-me."

A confusão que se gerou chamou a atenção de uma colega e de funcionários que foram chamar elementos da direção da escola.

Enquanto não chegavam, continuaram as agressões verbais: “Já me tinha chamado burra, já me tinha chamado… Pronto, uma situação que só de me lembrar me perturba bastante."

Na presença da direção, a professora optou por ficar calada. “Não me dirigi mais ao aluno, porque percebi que tudo o que eu dissesse ainda o irritava mais. Calei-me, portanto, deixei que os órgãos da direção conversassem com o aluno."