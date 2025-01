Primeiro-ministro defende que reforço da segurança permite captar investimento

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, voltou a reforçar a importância da segurança para Portugal.

Durante uma visita esta segunda-feira a uma empresa do ramo tecnológico em Vila do Conde, Luís Montenegro disse mesmo que é “responsável” insistir no tema da segurança para que o país se mantenha como “um dos mais seguros do mundo”.

O chefe do Governo falou ainda do peso da segurança para a captação de investimento. “Podemos retirar competitividade económica comparativamente a outros países que têm algum potencial mas que têm problemas de segurança”, disse.

O mesmo defendeu o ministro da Economia, que acompanhou a visita ao lado de Montenegro.

“A segurança é claramente um argumento cada vez mais forte em que Portugal vai se posicionando para atrair investimento”, afirmou.

Ministro da Economia diz que é preciso acompanhar inflação "com cautela"

Pedro Reis abordou ainda a subida da inflação subjacente - aumentou para 2,8% em dezembro, contra os 2,6% no mês anterior- , que diz que é preciso acompanhar com “cautela”.

O governante justifica este desempenho com a “tensão geopolítica mundial” que fez “disparar o preço de algumas matérias primas e os encargos com a logística”, mas também com a falta de mão de obra qualificada.

“A mensagem é sempre a mesma, cautela com a inflação, mas também confiança no investimento”, rematou.