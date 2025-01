Bombeiro agredido à paulada ao abastecer cisterna

Um bombeiro da corporação de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, sofreu esta segunda-feira ferimentos ligeiros após ter sido agredido com um pau na cabeça, naquela vila alentejana, revelaram fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para esta ocorrência foi dado às 16h12, tendo o bombeiro, de 34 anos, sido transportado para o hospital de Beja.

Segundo fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, o bombeiro foi agredido por um homem quando abastecia uma cisterna de água, mas o agressor não foi detido.

Foram mobilizados para o local sete operacionais dos bombeiros de Ferreira do Alentejo e da GNR, apoiados por quatro veículos.