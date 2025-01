Atenção ao telemóvel. Autoridades na estrada em operação de fiscalização

O uso do telemóvel durante a condução vai estar sob a mira das autoridades no âmbito de uma campanha de fiscalização promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

Denominada “Ao volante, o telemóvel pode esperar”, a campanha arranca na terça-feira e prolonga-se até ao próximo domingo com o objetivo de “alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução”.

Em comunicado, as autoridades assinalam que a “50 km/h, olhar para o telemóvel durante 3 segundos é o mesmo que conduzir uma distância de 42 metros com os olhos vendados, o equivalente a uma fila de 10 carros”.

“A utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes a probabilidade de ter um acidente, causando um aumento no tempo de reação a situações imprevistas”, lê-se no documento.

A ANSR vai efetuar ações de sensibilização dos condutores em todo o território nacional, enquanto PSP e GNR estarão presentes com operações de fiscalização em vias e acessos com grande fluxo rodoviário.

As ações de fiscalização previstas são: terça-feira, às 9h00, na rotunda de acesso ao Mosteiro da Batalha, Leiria; quarta-feira, às 9h00, na Rua Paulo VI, em Leiria; quinta-feira, às 13h00, na Avenida do Cávado, em Braga; sexta-feira, às 9h00, na Avenida António Macedo, em Braga; e no domingo, às 7h30 na Avenida 10 de junho, no Seixal, em Setúbal.