SpaceX adia para quarta-feira sétimo voo de teste da nave Starship

A empresa SpaceX adiou de segunda para quarta-feira o sétimo voo de teste da nave Starship, com que os Estados Unidos pretendem alunar de novo astronautas.

Segundo a empresa do magnata Elon Musk, o lançamento está agora previsto para as 16h00 locais de quarta-feira (22h00 em Lisboa), da base de Boca Chica, no Estado norte-americano do Texas.

Neste lançamento, a nave transportará dez satélites da constelação Starlink, que serão colocados numa trajetória suborbital.

No sétimo voo de teste, os engenheiros da missão vão voltar a tentar a captura do primeiro módulo reutilizável, o foguetão Super Heavy, operação que falhou no teste anterior, em novembro.

Para a nova operação foram introduzidas melhorias na torre de captura, incluindo proteções para os sensores nos braços mecânicos da torre, que foram danificados durante o lançamento do teste anterior e forçaram o desvio do primeiro módulo para o mar.

A nave Starship, que terá um escudo térmico melhor, voará numa trajetória suborbital durante cerca de uma hora, terminando por amarar no oceano Índico, como fez em testes mais recentes.

Os Estados Unidos tencionam voltar com astronautas à superfície da Lua em 2027, desta feita com a primeira mulher e o primeiro negro.

Apenas astronautas norte-americanos estiveram na Lua, todos homens, entre 1969 e 1972.