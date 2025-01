Sintra. ​Idoso encontrado vivo em zona de mato ao fim de três dias

Um idoso, que estava desaparecido há três dias e três noite, foi encontrado com vida, este domingo, numa zona de mato, junto à A16, em Mira Sintra, no concelho de Sintra.



O homem, de 87 anos, estava em estado de hipotermia e subnutrido, sendo transportado para o Hospital Amadora-Sintra para observação, adianta a PSP.

A família foi contactada de imediato para conhecimento e acompanhamento da situação.

O idoso saiu de casa na passada quinta-feira, para dar uma caminhada sem telemóvel, e não regressou. O alerta à PSP foi dado no dia seguinte pela família.

“Dado que, segundo as informações disponibilizadas, a pessoa desaparecido sofria de doença cardíaca e de demência, a PSP considerou esta ocorrência como de risco elevado para a vítima”, adianta a Polícia, em comunicado.

O homem de 87 anos foi localizado com a ajuda de várias valências da PSP, recurso a drones da PSP e com o auxílio dos Bombeiros Voluntários do Cacém.

Acabou por ser encontrado pelas 11h00 deste domingo.