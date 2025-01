Mulher morre num acidente de mota no Paul da Serra na Madeira

Uma mulher morreu este domingo num acidente de mota, no planalto do Paul da Serra, na Madeira, indicou fonte dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

De acordo com a mesma fonte, a motociclista embateu num carro e acabou por se despistar, tendo o óbito sido declarado no local.

O alerta foi dado cerca das 16h00 e foram mobilizados para o local do acidente meios dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, da Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR), assim como a PSP.