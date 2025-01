"Há reclusos a cumprir pena por violência doméstica por causa da raspadinha"

"Temos uma dependência fortíssima em Portugal da raspadinha. Isso está a contribuir para a violência doméstica. Conheço reclusos que estão a cumprir penas por casos de violência doméstica originados pela falta de dinheiro no orçamento familiar, porque o vício da raspadinha retira dinheiro que faz falta para pagar a água, a luz, a prestação da casa, etc...", conta

Manuel Almeida Santos defende que o combate ao crime passa, em primeiro lugar, pela educação. "Não é pela punição e repressão que se combate o fenómeno”, argumenta.

“O maior contribuinte da nossa população prisional são as drogas. As drogas têm de ser enquadradas legalmente. Já tivemos, no passado, maus exemplos do álcool. Não é pela repressão e pela punição que se resolve. É pela educação. É pela demonstração das consequências de todas as dependências”, assinala.

Por outro lado, o responsável pela instituição que em 2018 foi galardoada com o Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República também declara oposição à ideia de que se “consegue fazer a prevenção do crime através de penas longas e repressivas”.

“Os países do mundo que têm penas mais longas e mais repressivas, como é o caso da China, dos Estados Unidos e da Rússia, que têm, inclusivamente, pena de morte, são os países em que há mais criminalidade violenta. Portanto, não há nenhuma relação direta entre uma pena pesada e a prevenção dos crimes. A prevenção dos crimes tem de se feita através do ataque às causas dos crimes, como são, por exemplo, a pobreza e o tráfico de droga”, sustenta.

A favor de um perdão de penas

Nestas declarações à Renascença, o responsável da OVAR aplaude a recente iniciativa do cardeal D. Américo Aguiar que entregou, no Parlamento, uma proposta de amnistia para reclusos e diz ter a expectativa de que os partidos avancem com projetos de lei sobre a questão.