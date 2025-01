Faro. Nova ponte facilita acesso à praia

Maria da Graça Carvalho aproveitou a ocasião para garantir que a construção da dessalinizadora, no Algarve , vai mesmo avançar, apesar dos vários processos que já deram entrada em tribunal contra a infraestrutura - em particular de ambientalistas que consideram que esta é uma solução pouco amiga do ambiente e também contestam a localização, junto à praia dos Olhos de Água, em Albufeira.

Mas os semáforos que, até agora, controlavam o sentido do trânsito vão continuar nos extremos da ponte. Para limitar a quantidade de veículos que acedem à praia, especialmente no verão. Recorde-se que a praia de Faro está situada na Ria Formosa. Uma área protegida.

"A dessalinizadora é uma obra PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] e, nessas obras, as ações em tribunal não têm efeito suspensivo", explicou a governante.

À semelhança da dessalinizadora, também a criação de um ponto de tomada de água no rio Guadiana, na zona do Pomarão, e a construção de uma nova ponte entre Portugal e Espanha, sobre o Guadiana, em Alcoutim, são empreitadas inseridas no PRR que vão arrancar.

O programa obriga a que as obras estejam concluídas em 2026. Neste momento, a mais atrasada é a travessia sobre o rio que, depois do acordo com Espanha, foi aprovada apenas no último Conselho de Ministros. "Vamos fazer os possíveis para que maior parte dos procedimentos e da construção estejam prontos", referiu a ministra do Ambiente, destacando a importância da travessia para o Algarve.

Aeroporto de Lisboa. APA vai responder dentro do prazo

Ainda na cerimónia, em Faro, Maria da Graça Carvalho reafirmou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vai responder, dentro do prazo de 30 dias, ao Supremo Tribunal Administrativo, depois do Ministério Público ter pedido a impugnação das obras em curso no Aeroporto de Lisboa, por falta de Estudo de Impacte Ambiental (EIA).

"A obra divide-se em duas fase e nesta primeira, a decorrer desde novembro, não implica o aumento da capacidade, pelo que a APA considerou que não era necessário EIA", explicou a governante. "Para a segunda fase da obra, que já aumenta a capacidade, vai ser feito um EIA", garantiu.