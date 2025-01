Despiste de carro mata ciclista e fere gravemente outro e uma criança em Arruda dos Vinhos

Uma viatura ligeira despistou-se este domingo na Estrada Nacional 248, em Ponte da Lage, concelho de Arruda dos Vinhos, colidindo com dois ciclistas, provocando um morto e três feridos, dos quais dois com gravidade, informou fonte dos bombeiros.

Segundo avançou à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos, Pedro Pereira, pelas 12:43 foram acionados para acorrer ao "despiste de um veículo ligeiro, que embateu em dois velocípedes, causando dois feridos graves, um ferido ligeiro" e "também uma vítima mortal".

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 248, em Ponte da Lage, resultando na morte de um dos ciclistas e provocando ferimentos graves no outro, ambos com 17 anos, registando-se também, na viatura ligeira de passageiros, um ferido grave, de 10 anos, e outro ferido leve.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

No local do acidente estiveram 15 operacionais dos bombeiros, apoiados por cinco viaturas, e quatro veículos da GNR, incluindo do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV).