Universidade do Porto manifestou pesar pela morte de estudante e disponibilizou apoio psicológico

A Universidade do Porto (U.Porto) manifestou o seu "mais profundo pesar" pela morte de um estudante alojado na Residência Universitária Ventura Terra, que foi encontrado sem vida, na manhã de hoje, na via pública.

Em comunicado, a U.Porto refere que "uma equipa de apoio psicológico da Universidade está já no local a prestar acompanhamento aos estudantes e funcionários que se encontram na residência durante este fim de semana". .

"Nos próximos dias, será implementado um plano alargado de apoio psicológico dirigido a colegas, amigos e familiares do estudante, assegurando a disponibilidade de serviços especializados para acolher e apoiar qualquer membro da comunidade académica que necessite de acompanhamento", acrescenta.

As circunstâncias da morte do jovem estão sob investigação da Polícia Judiciária, "a quem legalmente compete determinar as causas deste trágico acontecimento" e "por respeito à privacidade da família e amigos", a Universidade do Porto "não divulgará informações adicionais sobre a identidade do estudante".

O jovem universitário foi hoje encontrado morto na via pública, no Porto, junto à residência universitária onde residia.

Fonte da PSP disse à Lusa que o cadáver foi encontrado por uma mulher que passava pelo local, na travessa da Carvalhosa, freguesia de Cedofeita, que deu o alerta.

"O corpo apresentava marcas de violência pelo que foi contactada a Polícia Judiciária", disse a mesma fonte.

As circunstâncias que levaram à morte do jovem, que se encontrava descalço, ainda estão a ser apuradas, uma vez que "há várias hipóteses" que a investigação, agora a cargo da PJ, ajudará a clarificar.