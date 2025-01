Jovem universitário encontrado morto em rua do Porto

Um jovem universitário foi encontrado morto este sábado na via pública, no Porto, em circunstâncias que ainda estão a ser investigadas pela polícia, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

Segundo a fonte, o cadáver foi encontrado por uma mulher que passava pelo local, na travessa da Carvalhosa, freguesia de Cedofeita, que deu o alerta.

"O corpo apresentava marcas de violência, pelo que foi contactada a Polícia Judiciária", disse a mesma fonte.