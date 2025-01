Colisão faz três feridos e corta EN4 no concelho de Estremoz

A Estrada Nacional 4 (EN4) foi cortada este sábado de manhã na zona de Arcos, no concelho de Estremoz, distrito de Évora, devido a uma colisão rodoviária, com três feridos, indicaram a GNR e a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central referiu que o alerta para a colisão rodoviária, que envolveu duas viaturas ligeiras de passageiros, foi dado às 7h50.

O acidente aconteceu ao quilómetro 151 da EN4, na zona de Arcos, no concelho de Estremoz, e implicou o corte da via, nos dois sentidos, acrescentou à Lusa fonte do Comando Territorial de Évora da GNR.

Contactada às 10h50, a mesma fonte disse que a estrada ainda se encontrava cortada na mesma zona, estando em curso os trabalhos de limpeza após o sinistro.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil, a colisão provocou três feridos, dois deles em estado considerado grave, que foram transportados para o hospital de Évora, e o outro ligeiro, levado para o serviço de urgência básica do Centro de Saúde de Estremoz.

Para o local foram mobilizados 22 operacionais, apoiados por 10 viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica, Infraestruturas de Portugal e Proteção Civil municipal.