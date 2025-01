Unidade Psiquiátrica para Adolescentes em Lisboa vem "preencher uma lacuna" na saúde mental

Nasce esta sexta-feira, em Lisboa, uma nova Unidade Psiquiátrica Integrada para Adolescentes, que vai funcionar no hospital Pulido Valente, que integra o Santa Maria.

Tem consulta externa, hospital de dia e 11 camas de internamento distribuídas por quatro quartos.

Nazaré Santos, uma das coordenadora da nova unidade, diz, à Renascença, que vem resolver parte da grave escassez de camas para a faixa etária dos 14 aos 21 anos e " preencher uma lacuna nos serviços de saúde mental da adolescência.

"Muitas vezes em grito de desespero internávamos os jovens num hospital de adultos com todos os estigmas e erros crassos que isto permitia, não é. Portanto, a pedopsiquiatria internava até aos 18 e nós internamos entre os 14 e os 21, ou seja, aumentamos o número de camas para uma faixa etária com características muito específicas", explica.

As camas destinam-se a jovens com perturbações emocionais e psiquiátricas graves e também algumas perturbações alimentares.

"O Santa Maria tem um núcleo de doenças do comportamento alimentar há vários anos que está altamente treinada. Quando não houver vaga em Santa Maria vão para ali", aponta Nazaré Santos.

A coordenadora destaca que "cada vez mais precisamos intervir na saúde mental da infância e da adolescência. É uma prioridade".

"Permite um meio terapêutico multidisciplinar com técnicos de muitas origens profissionais em articulação permanente. E também por ser um ambiente terapêutico, acolhedor e humanizado para os jovens e as suas famílias", refere, igualmente.

Esta nova unidade vai contar com cerca de 30 profissionais e vai permitir uma intervenção diferente junto dos mais novos.

A nova Unidade Psiquiátrica Integrada para Adolescentes Daniel Sampaio custou 1,1 milhões de euros, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. A ministra da Saúde vai estar presente para a inauguração do espaço, pelas 12h00.