Pensões. Acerto com novas tabelas do IRS vai ser feito em fevereiro

As pensões da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações pagas em fevereiro já vão refletir as novas tabelas do IRS sendo também efetuados os acertos relativos à retenção de janeiro, disse o Ministério do Trabalho à Lusa.

"Nas pensões a pagar em fevereiro, será utilizada a nova tabela de IRS de 2025 e serão realizados os acertos da utilização da anterior tabela em janeiro, quer no Instituto da Segurança Social quer na CGA", adiantou aquela fonte oficial.

O despacho com as novas tabelas de retenção na fonte foi conhecido no início deste mês, numa altura em que estavam já processadas ou em processamento as pensões pagas pelo ISS e pela CGA, pelo que o desconto do IRS sobre as pensões de janeiro foi feito com base nas taxas e valores em vigor no final de 2024.

Esta situação será colmatada em fevereiro, mês em que os pensionistas receberão as suas reformas com a retenção do IRS feita com base nas tabelas de 2025 e ainda com o acerto relativamente a janeiro.

Por regra, as pensões da Segurança Social são pagas no dia 8 de cada mês, sendo que, quando este dia coincide com um feriado ou fim de semana, o pagamento é feito no dia útil anterior ou no dia útil seguinte, não podendo nunca ser posterior ao dia 10.