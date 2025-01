Menos condutores foram identificados com álcool no sangue entre 2013 e 2022, de acordo com dados divulgados esta sexta-feira.

Segundo dados Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (ANSR), entre 2013 e 2022 o número de infratores com Taxa de Álcool no Sangue até 1,19g/l diminuiu 48,4%.

A taxa de infratores com outros níveis de álcool no sangue também diminuiu, mas de forma mais reduzida. Estes dados foram obtidos apesar de, em 2022, terem sido fiscalizados 2,0 milhões de condutores, um número superior em 25,9% aos efetuados em 2013.

Em 2022, a taxa de infração foi mais elevada entre os jovens dos 16 aos 20 anos (2,3%). Excluindo os testes efetuados a peões, 95,2% do total de condutores submetidos ao teste de ar expirado e 93,6% dos condutores infratores, em 2022, circulavam em veículos ligeiros.



Entre 2016 e 2022, embora a média dos acidentes envolvendo condutores sob o efeito de álcool represente 7,2% da sinistralidade geral, estes acidentes estão na origem de 21,6% do total de vítimas mortais e de 18,3% do total de feridos graves.



Os condutores foram as principais vítimas da sinistralidade relacionada com o álcool, representando 73,4% das vítimas mortais, 72,9% dos feridos graves e 57,3% dos feridos ligeiros.