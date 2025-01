Dezembro de 2024 foi o 8.º mais quente desde 2000 e extremamente seco

O mês de dezembro de 2024 foi o 8.º dezembro mais quente desde 2000 em Portugal Continental, além de extremamente seco em relação à precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O valor médio da temperatura do ar no último ano, de 10,26 graus celsius (°C), foi 0,45 °C superior ao valor da normal 1981-2010, e o valor médio da temperatura máxima do ar, de 15,16 °C, foi o sétimo valor mais alto desde 1931, segundo os dados do IPMA.



O valor médio da temperatura mínima do ar, de 5,35 °C, foi 0,53 °C inferior ao valor normal.