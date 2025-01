Combustíveis. Gasolina vai ficar mais barata e gasóleo vai manter o custo

As previsões para o custo dos combustíveis para a próxima semana de 13 a 19 de janeiro apontam para uma descida do preço da gasolina.

No entanto, o preço do gasóleo deverá manter-se o mesmo.

A gasolina terá uma redução de 0,5 cêntimos, segundo antecipa o Automóvel Club de Portugal (ACP).

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia, o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custava sexta-feira (10 de janeiro) 1,634 euros, enquanto o do gasolina valia 1,75 euros.

Caso se confirmem as previsões para a próxima semana, o preço médio do gasóleo simples deverá manter-se nos 1,634 €/l enquanto o da gasolina simples 95 deverá ficar nos 1,745 €/l.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.