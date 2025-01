Coimbra fez velório para se despedir da estação de comboios no centro da cidade

Mais de 100 pessoas participaram esta sexta-feira num protesto em forma de velório, com direito a um caixão de cartão, contra o fim da Estação Nova (Coimbra-A), que encerra definitivamente na noite de sábado para domingo.

No velório, que partiu à tarde da Praça 8 de Maio rumo à Estação Nova, mais de 100 pessoas entoaram palavras de ordem contra o fim da estação, fecho que está marcado para as 00h20 de domingo, no âmbito da empreitada do Sistema de Mobilidade do Mondego, que vai substituir os carris até Coimbra-B por asfalto, onde futuramente irão circular autocarros elétricos articulados.

No caixão de cartão levado ao longo do percurso, lia-se "Governo e Câmara mataram a estação e a ferrovia". O protesto foi organizado pelo Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP), União dos Sindicatos de Coimbra, Sindicato Nacional dos Trabalhadores Ferroviários e Associação Juvenil Projeto Ruído.

Filipa Alegrete, de 40 anos, viajou de comboio de Pombal para marcar presença na manifestação.

"Uso regularmente a estação e venho até Coimbra com alguma frequência", contou.

Apesar de ter o passe ferroviário verde e, por isso, não ter de pagar pela viagem até Coimbra, fez questão de comprar o bilhete com destino até Coimbra-A para ter uma recordação de uma despedida que lhe custa fazer.