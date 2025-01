Chuva diminui no fim de semana e sol regressa no domingo

A chuva vai diminuir ao longo do fim de semana, as temperaturas máximas vão aumentar e o sol regressa em pleno no domingo.

São estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos dias, que apontam para uma melhoria nas condições climatéricas em Portugal continental.

Se esta sexta-feira ainda é um dia de avisos e com forte chuva apontada para todo o território continental, sábado já contará, sobretudo com aguaceiros e um aumento das temperaturas.

No domingo, não deverá chover em Portugal continental e as temperaturas máximas serão ainda maiores. No entanto, as mínimas vão baixar.

O Arquipélago da Madeira e o Arquipélago dos Açores, por outro lado, não deverão ter grandes alterações ao estado do tempo.

Na Madeira, o sol mantém-se ao longo de todo o fim de semana e as temperaturas devem subir ligeiramente no domingo.

Já nos Açores, haverá aguaceiros ao longo do fim de semana, e as temperaturas vão manter-se estáveis até domingo.