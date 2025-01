Ambulâncias retidas na Urgência do Hospital de Aveiro à espera de camas

Um número elevado de ambulâncias esteve retido durante a tarde de sexta-feira no Serviço de Urgência do Hospital de Aveiro, admitiu a administração hospitalar que está a envidar esforços para normalizar a situação.

De acordo com uma nota enviada aos órgãos de comunicação social pelo conselho de administração da Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro (ULS RA), "o Serviço de Urgência do Hospital de Aveiro continua, ao dia de hoje, a registar elevada afluência de doentes".

Aquele órgão assegura, no entanto, que "estão a ser encetados todos os esforços para manter uma prestação de cuidados com total segurança para o doente".

"O elevado número de vagas disponibilizadas no internamento no dia de hoje, dado o trabalho administrativo que acarreta, causou atraso no descongestionamento da Urgência", explica a nota da ULS. Por tal motivo, "sobretudo durante o período da tarde, houve uma retenção, além do tempo habitual, das ambulâncias das diversas corporações de bombeiros da região de Aveiro".

"Estimamos ultrapassar esta situação o mais rapidamente possível, uma vez que os doentes já estão a ser transferidos para o internamento", finaliza a comunicação da ULS RA.