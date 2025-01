Aluno de primeiro ciclo agride duas professoras em Vila Real

Um aluno agrediu esta sexta-feira duas professoras no Centro Escolar da Araucária, em Vila Real, que foram transportadas ao hospital, uma situação que está a ser averiguada pelo Agrupamento Morgado Mateus, segundo fontes policial e da escola.

O incidente foi confirmado à Renascença pela PSP, sem, no entanto, divulgar detalhes. À agência Lusa, o diretor do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus também confirma as agressões.

O diretor, Ricardo Montes, disse que foi informado esta manhã de um episódio de agressão por parte de um aluno do 1.º ciclo a duas docentes, estando, agora, o agrupamento a apurar os factos para, depois, perceber que diligências devem ser tomadas.

O segundo comandante dos Bombeiros da Cruz Verde, Ricardo Costa, referiu que a corporação foi acionada pelas 10h50 para uma agressão numa escola do bairro da Araucária, tendo avaliado duas vítimas mulheres no local que foram encaminhadas para o hospital de Vila Real, da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A Escola Segura da PSP deslocou-se ao local e fonte policial confirmou que houve uma agressão na escola por parte de um aluno e que as docentes foram ao hospital receber tratamento, estando a situação a ser investigada.