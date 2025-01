Testemunho em tribunal de Pinto da Costa adiado por motivos de saúde

A audiência do ex-presidente do FC Porto Jorge Nuno Pinto da Costa no âmbito do processo da designada Operação Pretoriano foi esta quinta-feira adiada sem nova data, devido ao "estado incapacitante" de saúde do antigo dirigente "azul e branco".

Segundo o despacho do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, a que a Lusa teve acesso, a sessão de sexta-feira é "adiada "sine die", sendo reagendada assim que a testemunha tenha recomendação ou autorização médica para o efeito".

Pinto da Costa ia ser ouvido pelas 10h00 de sexta-feira, no TIC do Porto, para memória futura, numa audição a pedido da defesa de um dos arguidos do processo, Fernando Saul.

No início de novembro, a defesa de Fernando Saul tinha requerido a audição para memória futura do ex-presidente do FC Porto, Pinto da Costa, que tem enfrentado problemas de saúde depois de ter sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021.

Em dezembro de 2024, o tribunal decidiu levar a julgamento nos exatos termos da acusação os 12 arguidos da Operação Pretoriano, entre os quais Fernando Madureira, ex-líder dos Super Dragões, e Sandra Madureira, sua mulher e antiga vice-presidente daquela claque afeta ao FC Porto.