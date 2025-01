Sindicato dos Bombeiros Sapadores sai de reunião com Governo sem nova data

O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS) saiu esta quinta-feira das negociações com o Governo sem data para a próxima reunião, e criticou as estruturas sindicais que estiveram antes no edifício sede do Governo, em Lisboa.

"Os sindicatos que reuniram anteriormente solicitaram que as reuniões, a partir de agora, sejam separadas", adiantou o representante do SNBS Ricardo Cunha, à saída do encontro, acrescentando que os restantes sindicatos dos bombeiros sapadores "já traíram" estes profissionais no passado.

As estruturas sindicais que reuniram inicialmente com o Governo saíram já com uma data para o próximo encontro, que será no dia 16 de janeiro.

Em relação ao encontro desta quinta-feira, que foi antecipado, Ricardo Cunha admitiu, tal como os restantes sindicatos que representam os bombeiros sapadores, que a proposta apresentada pelo Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, se aproxima mais daquilo que os trabalhadores querem, mas ainda não é suficiente.

Na proposta a que a agência Lusa teve acesso, o Governo avançou com a criação de um suplemento único, ao contrário daquilo que tinha proposto na última reunião de 3 de dezembro de 2024. Este suplemento será de 20% da remuneração base de cada trabalhador e terá um aumento faseado - 10% em 2025, 5% em 2026 e 5% em 2027.