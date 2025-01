Mulher morta pelo marido à frente dos filhos no Barreiro

Uma mulher de 46 anos foi morta esta quinta-feira no Barreiro, no distrito de Setúbal, em contexto de violência doméstica, informou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, a PSP de Setúbal adianta que o suspeito da agressão, que inicialmente fugiu do local do crime, acabou por se entregar, de forma voluntária, nas instalações policiais da esquadra do Barreiro.

A PSP, que foi chamada ao local pelas 00h05, acrescenta que no seu sistema existia já um registo de violência doméstica entre o casal.

Quando as autoridades chegaram ao local do crime encontraram a mulher prostrada já sem sinais vitais e dois menores, que presenciaram a situação e "receberam de imediato apoio psicológico pela unidade de intervenção psicológica de emergência da VMER, ficando à guarda de uma tia".

Já a Polícia Judiciária (PJ), também em comunicado, explica que o homem, marido da vítima, tê-la-á agredido com recurso a uma tesoura e que um dos filhos menores, com 14 anos, terá tentado impedir a agressão.



No local do crime, junto ao corpo da vítima, encontrava-se uma faca de cozinha com vestígios hemáticos.

Relativamente ao suspeito, a PSP adianta que quando os meios chegaram ao local este não se encontrava, havendo informação que tinha saído da residência em fuga apeada, acabando por entregar-se mais tarde.

Os factos foram participados ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, tendo esta efetivado a detenção do suspeito.

A PSP refere ainda em comunicado que foram realizados todos os procedimentos de preservação e de gestão do local do crime e que seguir-se-ão outras diligências investigatórias junto das testemunhas, para apurar as circunstâncias que originaram esta ocorrência.