Montenegro transmitiu a Daniel Chapo preocupação com "clima de violência e tensão"

O primeiro-ministro transmitiu esta quinta-feira por telefone ao Presidente eleito de Moçambique a preocupação do Governo com "o clima de violência e tensão" no país e reiterou disponibilidade para trabalhar com "as autoridades e as restantes forças políticas".

"A conversa permitiu reiterar as mensagens de forte preocupação do Governo português com o clima de violência e de tensão que se seguiu às eleições de 09 de outubro, lamentando profundamente as perdas de vidas humanas", refere um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

No telefonema com Daniel Chapo, que tomará posse a 15 de janeiro, "foi abordada a necessidade de assegurar um cessar imediato da violência e de garantir a segurança da população e de todos os atores políticos, designadamente dos que foram candidatos a 9 de outubro".

"O primeiro-ministro renovou os apelos do Governo à máxima contenção por parte das autoridades moçambicanas e de todos os responsáveis políticos, de forma a contribuir para um clima de paz, de segurança e de diálogo inclusivo, que permita abordar as causas profundas das tensões políticas e sociais no país", acrescenta o texto.