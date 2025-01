Ministério Público abre inquérito à morte de Couto dos Santos

O Ministério Público abriu um inquérito à morte do ex-ministro António Couto dos Santos que, na segunda-feira, foi encontrado morto num campo de golfe em Matosinhos, no distrito do Porto, adiantou esta quinta-feira à Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Confirma-se a instauração de inquérito, tendo sido ordenada a realização de autópsia", referiu a PGR.

António Fernando Couto dos Santos, de 75 anos, que vai a sepultar esta quinta-feira em Esposende, distrito de Braga, foi encontrado morto na segunda-feira num campo de golfe em Matosinhos.

Nasceu em 18 de maio de 1949, em Forjães, no concelho de Esposende, e fez o ensino secundário no liceu Passos Manuel, em Lisboa, licenciando-se depois em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.

Nos governos chefiados por Cavaco Silva foi secretário de Estado da Juventude, ministro Adjunto e da Juventude, ministro dos Assuntos Parlamentares e ministro da Educação, entre 1985 e 1993.

Eleito deputado pelos distritos de Setúbal e de Aveiro, Couto dos Santos foi presidente do Conselho de Administração da Assembleia da República entre 2011 e 2015 e da Comissão Parlamentar de Saúde entre 2009 e 2011.

Teve também atividade empresarial, na Quimigal, foi presidente executivo da Associação Empresarial de Portugal, integrou o conselho de administração do Hospital da Amadora e presidiu à Casa da Música. Foi membro de órgãos sociais e consultor em diversos setores, incluindo a construção, energia e ambiente.