Gripe a crescer e mortalidade acima do esperado nos idosos e mulheres

Portugal regista uma atividade epidémica de gripe com tendência crescente e com impacto na mortalidade acima do esperado nos idosos com mais de 85 anos e nas mulheres, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

O boletim do INSA sobre a vigilância epidemiológica dos vírus respiratórios, relativo ao período entre 30 de dezembro e 5 de janeiro, indica que, nas últimas semanas, "tem sido observada uma tendência crescente dos casos de gripe" no país, que apresenta uma "atividade gripal epidémica com tendência crescente".

Na primeira semana deste ano, verificou-se uma "mortalidade acima do esperado no grupo etário acima dos 85 anos e no sexo feminino", adiantou o instituto.

"Na época 2024/2025, os laboratórios da Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe e Outros Vírus Respiratórios (hospitais) notificaram 41.778 casos de infeção respiratória e foram identificados 4.341 casos de gripe", refere o documento.

Já na semana entre 30 de dezembro e 5 de janeiro, foram identificados, no âmbito desta rede, 1.048 casos positivos para o vírus da gripe.

O INSA refere ainda que, nesta semana, foram reportados oito casos de gripe pelas 16 unidades de cuidados intensivos que enviaram informação e que, desse total, quatro apresentavam doença crónica e sete tinham recomendação para vacinação contra a gripe sazonal, mas apenas um estava vacinado.