Task-force quer responder a processos de militares deficientes em 60 dias úteis

O governo e a Ordem dos Advogados (OA) vão criar uma “task-force” temporária para dar resposta aos processos pendentes dos deficientes das forças armadas.

Na assinatura do protocolo no Ministério da Defesa esta quarta-feira, o ministro Nuno Melo adiantou que o organismo deve entrar em funcionamento já no próximo mês de fevereiro. Estima receber, num primeiro momento, 200 pedidos e devem ainda juntar-se outros 400, a maioria de antigos combatentes da Guerra Colonial, segundo informou uma fonte do ministério da Defesa Nacional.

Atualmente, o tempo médio de espera situa-se nos sete anos – os primeiros cinco nos serviços do ramo das Forças Armadas (Força Aérea, Exército ou Marinha) onde o pedido é apresentado e os outros dois depois de transitar para a Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN). É sobre este último período de anos que o ministério e a OA querem unir esforços – querem reduzi-lo para um máximo de 60 dias úteis.

Na cerimónia de assinatura, o ministro Nuno Melo falou de uma “questão de justiça” para com quem saiu com sequelas físicas ou psicológicas dos conflitos.