Suspensas buscas por pescadores desaparecidos no Tejo

Foram suspensas esta quarta-feira de manhã as buscas pelos pescadores desaparecidos no rio Tejo na segunda-feira.

Segundo confirma a Renascença junto da Capitania do porto de Lisboa, a decisão prende-se pelo mau tempo, que complica as condições no terreno.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, uma estação salva-vidas da Capitania do Porto de Lisboa esteve na área de buscas, "atendendo às condições meteorológicas de agitação marítima", antes da suspensão.

Mantêm-se, no entanto, equipas da Polícia Marítima por terra nas margens norte e sul.

Esta segunda-feira, um catamarã da Soflusa fazia a ligação entre Lisboa e Barreiro, quando colidiu com uma embarcação de pesca da ameijoa. O alerta foi dado pelas 17h05.

Do acidente, resultaram dois feridos, um deles com gravidade e os já referidos dois desaparecidos.

[Atualizado às 10h10]