Ryanair quer pedir indemnização a quem atrapalhe voos

A Ryanair anunciou esta quarta-feira que vai processar os passageiros que causem perturbações nos voos e que já pediu indemnização de 15 mil euros a um passageiro que obrigou a divergir para o Porto um voo com destino a Lanzarote.

Em comunicado, a companhia aérea informou que apresentou um processo num tribunal irlandês "a reclamar mais de 15 mil euros de indemnização contra um passageiro que interrompeu o voo FR7124 de Dublin para Lanzarote no passado dia 9 de abril".

Segundo a transportadora, o comportamento daquele passageiro obrigou a que o voo fosse desviado para o Porto, onde se atrasou durante a noite, fazendo com que 160 passageiros enfrentassem perturbações desnecessárias e custando à companhia 15 mil euros em alojamento, despesas de passageiros e custos de aterragem.

A Ryanair disse esperar que a decisão de avançar com um processo civil tenha um efeito dissuasor e realçou que "tem uma política estrita de tolerância zero" relativamente à má conduta dos passageiros e que "vai continuar a tomar medidas decisivas para combater o comportamento indisciplinado dos passageiros nas aeronaves".

"É inaceitável que os passageiros -- muitos dos quais viajam com a família ou amigos para desfrutar de umas férias de verão relaxantes -- sofram perturbações desnecessárias e uma redução do tempo de férias como resultado do comportamento indisciplinado de um passageiro", apontou um porta-voz da companhia aérea, citado na mesma nota.