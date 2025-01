Retomadas as buscas por pescadores desaparecidos no Tejo

As buscas pelos dois pescadores que desapareceram no rio Tejo foram retomadas esta quarta-feira pelas 16h00, depois de terem estado suspensas devido ao mau tempo, e "decorrerão até ao pôr-do-sol".

"Na sequência do agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima, e após a suspensão das buscas, por via marítima, no período da manhã, foram retomadas as operações pelas 16h00, com o empenhamento de uma embarcação da Estação Salva-vidas da Capitania do Porto de Lisboa", detalhou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

Os dois pescadores estão desaparecidos desde segunda-feira, na sequência de uma colisão entre uma embarcação de pesca e um catamarã que fazia o trajeto Lisboa - Barreiro. O alerta para o acidente em pleno rio Tejo foi dado pelas 17h05.

Do acidente, resultaram ainda dois feridos, que se encontra internado na Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Garcia de Orta.

A Transtejo/Soflusa determinou "a instauração imediata de um inquérito interno" para apuramento das circunstâncias e responsabilidades do acidente.