Prisão preventiva para suspeito de homicídio no Palácio do Gelo

O suspeito de matar uma mulher a tiro no centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, decidiu esta quarta-feira um juiz do tribunal da cidade.

Jesus Monteiro, de 24 anos, é acusado de seis crimes: um de homicídio na forma consumada, três na forma tentada, um de posse de arma proibida e outro de condução perigosa.

Os factos ocorreram no dia 27 de dezembro de 2024, no Centro Comercial “Palácio do Gelo”, em Viseu e tiveram origem numa altercação entre membros de duas famílias, que se encontravam no espaço, a fazer compras.



O suspeito colocou-se em fuga e entregou-se na terça-feira às autoridades.